Гришо започва защитата на титлата си в Бризбън срещу квалификант

Първата ракета на България Григор Димитров ще започне защитата на титлата си на турнира от сериите АТР 250 в Бризбън срещу квалификант. Това отреди тегленият днес жребий. Родният тенисист е поставен под номер 2 в основната схема на надпреварата. Както е известно, Гришо е действащият шампион, след като спечели турнира в началото на 2024 година.

Григор Димитров попадна в долната половина на таблицата след жребия, като във втория кръг на турнира в Бризбън ще се изправи срещу победителя от двойката Давид Гофен – Александър Вучич. Ако успее да продължи напред, то българинът ще срещне някой измежду австралиеца Джордан Томпсън и италианеца Матео Беретини.

The very awaited Brisbane draw is out, with Novak Djokovic, Grigor Dimitrov and Holger Rune as the top seeds.



