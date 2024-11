Фенове призоваха един от пълноправните участници да се откаже, за да може Гришо да играе в Торино

След загубата си от Тейлър Фриц в първия мач на ATP финалите в Торино, Даниил Медведев призна, че няма търпение годината да свърши, защото вече не изпитва никакво удоволствие от тениса и просто доиграва сезона. Руснакът загуби с 0:2 от американския си съперник, а поражение срещу Яник Синер в следващия му двубой от надпреварата ще означава отпадане.

"От 2-3 години всеки мач и всяка тренировка са мъчение за мен. Търпях твърде дълго и вече не изпитвам никакво удоволствие на корта. За първи път го казвам, но нямам търпение годината да свърши. От дълго време се боря с нещо, което не зависи от мен и вече ми омръзна. Ще видим какво ще стане. Ако не победя в следващия мач, отивам на почивка и ще съм щастлив", заяви Медведев на пресконференцията след мача с Фриц.

Медведев си навлече гнева на феновете, след като в края на втория сет подхвърляше ракетата си, а после демонстартивно реши да посреща от ретур с нейната дръжка. Арогантното държание на руснака предизвика много реакции в социалните мрежи. Фенове дори призоваха Медведев да се откаже от участието си на турнира, за да може първата резерва - Григор Димитров, да играе вместо него.

