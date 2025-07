Съдбата помогна на Синер срещу Гришо, а италианецът не прости на Алкарас за триумф на Уимбълдън

Световният номер 1 Яник Синер триумфира на Уимбълдън за първи път в своята кариера! Италианецът постигна обрат с 3:1 сета (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) над считания за негов голям съперник Карлос Алкарас. Както е известно, на 1/8-финалите първата ракета на България Григор Димитров прегазваше Синер, но контузия принуди хасковлията да се откаже от надпреварата на "свещената трева". Впоследствие 23-годишният водач в ранглистата на ATP детронира Карлитос, който спечели на кортовете на "Ол Ингланд Клъб" в последните две години.

Poetry in motion.



Sinner moves within a game of taking the second set, leading Alcaraz 5-3#Wimbledon pic.twitter.com/pHxjhwg45X