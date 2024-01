Класика: Джокович загуби сет, взе медицински таймаут и спечели с 6-1 (ВИДЕО)

След края на втория сет Джокович се възползва от медицински таймаут, за да получи лечение на ръката си. Ноле и преди е изпитвал проблеми в тази област, като това изглежда притеснително с оглед на наближаващото Открито първенство на Австралия във втората половина на януари.

Djokovic receiving treatment on his right wrist. MTO between sets. pic.twitter.com/JYoLgmaPzH

И преди обаче се е случвало и друго - Джокович да ползва медицински таймаути не само за да получи лечение, но и за да разстрои играта на съперника с по-дълга пауза. Независимо дали е бил търсен ефект, или не, факт е, че след таймаута Джокович победи Лехечка по категоричен начин.

След по-малко от две седмици Новак Джокович ще преследва рекордна 11-а титла на Australian Open, който е и най-силният турнир за него от Големия шлем. Той вече е в серия от 43 поредни победи на австралийска земя и изглежда трудно възможно да бъде спрян от друг тенисист.

А пред медиите Джокович напомни и за това, че е полиглот, проговаряйки изненадващо на чист китайски език - вижте:

Novak Djokovic speaks perfect Chinese to a journalist who asked him to say “Happy New Year”



He ends up saying that&much more. 😂



Fluent in 11 languages. Wow.



pic.twitter.com/51SMHPMW69