Майстори! Джокович и Алкарас с нови експресни победи (ВИДЕО)

ОЩЕ: Стана ясно кога Гришо излиза на корта в битката срещу Зверев

Световният номер 3 се наложи над Хуан Пабло Варияс с 6:3, 6:2, 6:2 за час и 57 минути и продължава без загубен сет в турнира до момента. Джокович почна колебливо само в първата част на свой сервис, когато съперникът му, който е под номер 94 в ранглистата на АТП, получи възможност за пробив, но я пропусна. Ноле пък поведе с 4:0. Въпреки рибрейка на перуанеца, бившият номер 1 затвори сета с 6:3.

ОЩЕ: Григор Димитров: Не мисля, че съм много далеч от нивото на Алкарас и Джокович

Във втория картината се повтори. Носителят на 22 титли от турнирите на Големия шлем надделя с 6:2. Нищо не се промени и в третата част, като след 1:1 сърбинът натисна педалите и доведе геймовете до 5:1. Варияс взе подаването си, но в крайна сметка отстъпи с 2:6. Това е 17-и четвъртфинал за Новак Джокович на "Ролан Гарос", което е рекорд. Успехът бе и негов 18-и пореден в надпреварите от Големия шлем. В следващия етап Джокера ще се изправи срещу руснака Карен Хачанов.

Some of the best tennis of the tournament so far!#FrenchOpen #Djokovic pic.twitter.com/GSGmq3vPnL