"Матадор" с причина - синдромът, с който Надал се бори 19 години, но не се отказа!

"Матадора" - така наричат един от най-великите играчи в историята на тениса. Рафаел Надал е име, което всички свързват с борба. Боец на корта, който реши да сложи край на професионалната си кариера след 23 години в тура. А през почти всички тези години Надал трябваше да се бори с хронична контузия, която обаче така и не го отказа от професионалния тенис.

Още през 2005 година Рафаел Надал е диагностициран със синдрома на Мюлер-Вайс. Испанецът изпитва постоянни и продължителни болки в лявото стъпало, които се дължат на този синдром. Контузията е хронична, а още през 2005-а Надал трябва да избира дали да се оттегли от професионалния спорт, или да продължи.

Матадора избира да се бори. И започва дългогодишна битка със синдрома Мюлер-Вайс, който е рядко заболяване на навикуларната кост, характеризираща се с прогресивно разрушаване, водеща до болка и деформация на стъпалото. Година след година Надал рушеше тялото си, за да се превърне в истинска легенда.

Стигна се до 2022 година, когато Надал трябваше да използва нервни блокове за обезболяване на стъпалото по време на Откритото първенство на Франция. Самият Рафа знае, че това не е дългосрочно решение или лечение, но го използва, за да може да стигне до 14-ата си титла на Ролан Гарос.

"Аз съм играч, който живее с тази контузия. Не е нищо ново. Това е болка, която идва и си отива. Понякога е по-силна, понякога по-малко. Не знам какво ще бъде след два дни, след седмица. Наистина не знам", каза Надал през 2022-ра. И въпреки болката, той продължи да се бори - до днес, когато обяви, че слага край на кариерата си.

Рафаел Надал - един достоен боец, който заслужава уважение за всички направени жертви в името на тениса!

Rafael Nadal won the war he was never supposed to win, defied destiny. pic.twitter.com/FPXn86bV35