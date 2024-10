Рафаел Надал обяви край на професионалната си кариера (ВИДЕО)

22-кратният шампион от Големия шлем и най-велик тенисист на клей в историята на този спорт Рафаел Надал обяви край на професионалната си кариера.

Причината за края е очаквана - физическото състояние на бившия номер 1. Испанецът посочва в специално видео, в което обявява решението си, че последните 2 години са били особено трудни за него. Той имаше контузия и в областта на корема, а от години изпитва проблеми с колената - в публикуваната си отдавна биография Надал споделя, че причина за проблемите му в друг аспект е и контузия в стъпалото, от младежките му години. Заради нея той е принуден да вземе мерки, за да не се получава изкривяване в гръбначния стълб. Още: Епохата на Матадора: Какво постигна големият Рафаел Надал в тениса? (ВИДЕО)

"Не мога да се състезавам без ограничения. Това е животът - всичко има начало и край", констатира Рафа и заради това казва "сбогом" на професионалния тенис: "Алкарас и Синер играят по-добре от Федерер, Надал и Джокович"

Матадора обяви и коя ще е финалната му поява на корта - финалът за Купа "Дейвис".

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi