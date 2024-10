Епохата на Матадора: Какво постигна големият Рафаел Надал в тениса? (ВИДЕО)

Испанската тенис легенда Рафаел Надал официално обяви, че слага край на своята кариера. Носителят на 22 титли от Големия шлем се оттегля в края на този сезон, а последното му участие ще бъде с отбора на Испания за финалите на Купа Дейвис в Малага през месец ноември.

Оттеглянето на Надал се очакваше в последните месеци, след като испанецът така и не успя да се върне в оптимално физическо състояние, за да се състезава на най-високо ниво. Самият той намекна на няколко пъти, че краят е близо, но се надяваше, че ще може да завърши подобаващо кариерата си - с голям трофей.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots