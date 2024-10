Може да е загубил, но Гришо лети! Магическото изпълнение на Григор Димитров (ВИДЕО)

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров за пореден път заслужи вниманието на тенис специалисти с феноменално отиграване. Макар че загуби срещу 27-ия в света Томаш Махач с 1:2 (7-6(5), 4-6, 3-6) в 1/8-финалите на турнира от сериите ATP 500 във Виена, хасковлията прикова погледите с уникален бекхенд смач.

В осмия гейм на втория сет зрителите в австрийската столица станаха свидетели на едно от многото красиви разигравания в срещата. При сервис на Гришо, двамата състезатели на корта си разменяха добре пласирани удари, преди скъсен форхенд на чеха да изненада българина. Димитров отговори, но не затрудни Махач, който опита да го прехвърли.

ОЩЕ: Гришо преди 9 години и Гришо сега: ATP направи забавно интервю с Димитров (ВИДЕО)

И в този момент хасковлията полетя! Той демонстрира фантастичния си атлетизъм и се изстреля нагоре във въздуха за спиращ дъх бекхенд смач, който му осигури точката. Преди това №27 в ранглистата на ATP също направи атрактивни изпълнения, най-запомнящото се от които бе акробатичен плонж за уинър.

Междувременно стана ясно, че Григор Димитров може да получи възможност за отмъщение (подробности четете в линка).

Keeps getting better 🔥



Tomas Machac ends up on the floor TWICE and still wins with an incredible dive 👏#ErsteBankOpen pic.twitter.com/JekbdyWdU4