Повръщаше на корта, но не се отказа: Роди се звезда на US Open! (ВИДЕО)

Младият британски тенисист Джак Дрейпър се превърна в голямата изгряваща звезда на US Open, след като стигна до полуфинал при мъжете. Британецът срещна световния номер 1 Яник Синер и се бори докрай, въпреки че му се наложи да повръща на корта.

Дрейпър не бе в добро здравословно състояние, като очевидно бе повален от вирус. На няколко пъти по време на мача той повърна, а една от ситуациите бе уловена от камерите. Във втория сет при сервис на Синер Дрейпър внезапно повърна и трябваше да забърше корта с кърпата си.

Jack Draper not feeling his greatest out on court right now 😳 pic.twitter.com/MczakTVpZc

Британецът навярно е играл и с висока температура, след като трябваше да се охлажда на няколко пъти по време на почивките в мача. Въпреки че загуби в три сета, Дрейпър може да е щастлив от представянето си до 1/2-финалите, докъдето стигна без загубен сет.

На големия финал Яник Синер ще спори с представителя на домакините Тейлър Фриц, който победи Франсис Тиафо в 5 сета.

