Рафа Надал с ударно завръщане в тениса - задмина легендата Иван Лендъл (ВИДЕО)

Рафа показа добра игра на корта, особено във втория сет, когато тотално доминираше. Тази победа за Надал бе и под номер 1069 в кариерата му, с което задмина легендата Иван Лендъл, който има 1068. Рекордьор по този показател е Джими Конърс с 1274 победи.

Във втория кръг Надал ще премери сили с представителя на домакините Джейсън Кублер, след като Аслан Карацев се отказа при 1-1 сета. Рафа е в половината на Григор Димитров, който вече научи съперника си за втория кръг. Надал и Гришо могат да се срещнат евентуално на полуфиналите.

Rafa Nadal walks on court to play his 1st singles match in 349 days against Thiem.



Missed the walk.



Missed the humility.



Missed the vamos.



He’s met with a packed, roaring crowd.



This is how you greet a legend. 🥹



pic.twitter.com/5RfRBZwLps