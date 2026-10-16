След 15 години: Новак Джокович се завръща в турнир, на който не е оставал извън топ 4

24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович ще вземе участие в ATP турнира по тенис в Базел, съобщиха организаторите. 39-годишният сърбин получи специална покана от организаторите на турнира. Това ще бъде първото му участие в Базел от 15 години. Джокович е участвал в турнира преди това три пъти, като е спечелил титлата през 2009 г., достигнал е до финала през 2010 г. и е достигнал до полуфиналите през 2011 г.

Новак Джокович спечели рекордна титла в Пекин

Новак Джокович спечели титлата в Пекин на 6 октомври след победа на финала срещу австралиеца Алекс де Минор. Тя беше седма за него в Китай, където сърбинът няма загуба. И общо 102-ра от сериите ATP. Така той още повече се доближи до Роджър Федерер, който е втори със 103 титили. На първо място е Джими Конърс, който държи 109 титли. За Джокович сезонът продължи с участие на "Мастърс" турнира в Шанхай. Но сърбинът отпадна необичайно рано.

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Джокович спази обещанието си

Още в първия си мач от "Мастърс"-а в Шанхай Новак Джокович загуби. Той допусна поражение от поляка Хуберт Хуркач за пръв път в кариерата си. Хуркач се наложи над 39-годишния сърбин с 6:4, 6:3. След отпадането си в Шанхай Джокович заяви, че следващото му участие ще бъде в турнирите на закрито. Така той спази обещанието си, като ще се състезава в Швейцария. Турнирът от ATP 500 в Базел ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември.

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