Григор Димитров отново привлече вниманието на тенис феновете по света, но този път с изпълнение, което продължава да впечатлява дори години по-късно. Кадри от невероятна точка на най-добрия български тенисист срещу Холгер Руне набраха популярност в социалната мрежа X, припомняйки защо Димитров е смятан за един от най-атрактивните играчи в световния тур.

Григор Димитров излъга Холгер Руне с невероятно изпълнение

Ситуацията е от двубоя между българина и датчанина на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монте Карло през 2024 година. Двамата изиграха изключително оспорван мач, продължил над три часа и половина, в който Димитров демонстрира огромна класа и техническо майсторство.

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В една от най-запомнящите се точки българинът показа впечатляващо чувство към топката. След продължително разиграване той се подготви да изпълни привидно мощен смач, но в последния момент промени намерението си и изпрати топката деликатно в полето на съперника. Финтът изненада Руне и донесе точката на Димитров, а изпълнението предизвика възхищението на зрителите.

Точка, която продължава да впечатлява две години по-късно

Кадрите от разиграването отново привлякоха интерес в социалните мрежи. Публикация на профила SK в X от 18 ноември определя изпълнението като едно от най-добрите нестандартни отигравания в тениса. Самият двубой в Монте Карло завърши с драматична загуба за българина. Холгер Руне се наложи със 7:6(9), 3:6, 7:6(2), след като спаси два мачбола.

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Dimitrov’s fake smash…One of the best trick shots in the game.. Incredibly hard but smooth 🤯 https://t.co/SL8bahsBV9 — SK (@Djoko_UTD) November 18, 2026