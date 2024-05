След като бе ударен с бутилка: Джокович се появи с каска на Мастърс-а в Рим (ВИДЕО)

Както е известно, Ноле победи вчера Корентен Муте във втория кръг на Мастърс-а в италианската столица. След края на срещата Жокера се спря пред феновете си, за да раздава автографи. Именно тогава той бе ударен по главата от бутилка и се свлече на земята.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



