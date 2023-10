Страхотно: Гришо мина през четвъртия в света и е на 1/4-финал в Пекин

Гришо демонстрира отличен тенис и не остави почти никакви шансове на младия си съперник. Победата за Димитров пък бе първа над Холгер Руне в кариерата му. До момента двамата се бяха срещали само веднъж – на осминафиналите на Уимбълдън, когато датчанинът отстрани българския тенисист.

Dominant Dimitrov Display 💪@GrigorDimitrov defeats No. 3 seed Rune in straight sets to reach the quarter-final in Beijing! @ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/VQsVH4hWFU