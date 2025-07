Изненадите продължават! №2 и №3 в света са аут от Уимбълдън! (ВИДЕО)

Световният номер 3 Александър Зверев е поредният фаворит, който отпадна още в първия кръг от третия за годината турнир от Големия Шлем - Уимбълдън. Германецът отстъпи драматично с 2:3 (6:7 (3), 7:6 (8), 3:6, 7:6 (5), 4:6) срещу 72-рия в ранглистата Артур Риндеркнех. При жените изненадите също не закъсняха. №2 в света Коко Гоф загуби с 0:2 (6:7(3), 1:6) от украинката Даяна Ястремска и се сбогува рано-рано със "свещената трева" в Лондон.

Зверев и Гоф отпаднаха от Уимбълдън

В мач, който започна в понеделник вечер, но се доигра ден по-късно, Зверев записа най-ранното си отпадане от турнир от Големия шлем от 2019 г. насам, когато пак се провали на "Уимбълдън". Във втория кръг 29-годишният Риндеркнех ще се изправи срещу чилийския "щастлив губещ“ Кристиан Гарин.

"The Centre Court surprise! ... The biggest win of his life!"@cbfowler on the call for Arthur Rinderknech's upset victory over third-seeded Alexander Zverev 🎾 pic.twitter.com/lzrMmLoSVP — SportsCenter (@SportsCenter) July 1, 2025

За разлика от доста играчи от топ 10, които допуснаха гафове, живата тенис легенда Новак Джокович не сгреши срещу Александър Мюлер. Сърбинът спечели с 3:1 (6:1, 6:7 (7), 6:2, 6:2) за три часа и 20 минути. Поставеният под номер 6 Ноле стартира с безапелационна първа част, но съперникът му изравни във втората, когато Джокера изпитваше физически дискомфорт. Бившият номер 1 постигна по два пробива в третия и четвъртия сет на мача, които се оказаха достатъчни за продължаване напред.

The man is back ✨



Novak Djokovic takes down Alexandre Muller 6-1, 6-7 (7), 6-2, 6-2 to reach R2 at #Wimbledon pic.twitter.com/m57QzQxhsc — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

При жените шампионката на "Ролан Гарос" Коко Гоф си взе сбогом още в първия кръг в Лондон. В първия сет Ястремска поведе с пробив в шестия гейм, който американката върна в деветия. Стигна се до тайбрек, в който 42-рата в света показа по-стабилна игра. Във втората част Гоф рухна и загуби срещата. В следващия кръг украинката ще се изправи Анастастия Захарова, която надви Виктория Азаренка с 2:1 сета.

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 😲#Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025