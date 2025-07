С убийствен сервис: Григор Димитров прегази японец на старта на Уимбълдън!

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров постигна категоричен успех с 3:0 (6:2, 6:3, 6:4) над японеца Йошихито Нишиока за 1:39 часа игра в първия кръг на третия за годината турнир от Големия шлем "Уимбълдън. Хасковлията демонстрира изключителен сервис. Той записа 26 аса срещу само 3 двойни грешки. Гришо вкара 69% от първия си начален удар, като спечели 98% от точките на първо подаване.

Димитров започна пределно мотивиран и направи пробив още във втория гейм. Впоследствие при 5:2 най-добрият ни тенисист осъществи още един брейк, за да грабне с лекота първия сет. През втората част статуквото се съхрани. Този път българинът взе веднъж подаването на съперника, което се оказа достатъчно - 6:3.

Dimitrov d. Nishioka 6-2 6-3 6-4 at Wimbledon The last time we saw Grigor, he retired during his match at Roland Garrros with an injury. Hopefully he can work his way into this draw and build some confidence. ✅15th win of the year Good to see him back. 🇧🇬 pic.twitter.com/ApeC7roOwR

Третият сет премина малко по-оспорвано. Хасковлията пропусна възможност за пробив още в началото. При 4:4 обаче не прости и излезе напред в резултата. Още при първия си шанс Григор Димитров затвори мача на свой сервис. Това е четвърта победа от четири мача без загубен сет за нашия представител срещу 29-годишния Нишиока, който е 82-ри в света в момента. Във втория кръг Гришо ще играе срещу №69 в световната ранглиста Корентен Муте (Франция).

„Чувствам се щастлив. Имах доста трудности през последните месеци. Това беше едно отлично начало. Имах възможност да се фокусирам върху личния си живот. Понякога човек трябва да си поставя нови и различни цели. Да играя по този начин беше една приятна изненада дори за самия мен. Очаквам следващия мач и следващото предизвикателство. Понякога човек има нужда от малко разтоварване“, заяви Григор Димитров след срещата.

ОЩЕ: Първи изненади на Уимбълдън! Играчи от топ 10 отпаднаха още в първи кръг!

Dimitrov after beating Nishioka at Wimbledon



“We’ve heard Carlos Alcaraz talk about going to Ibiza after the French open… how important is it to have that time to mentally get away from tennis?”



Grigor: “Well Carlitos can go in between the matches to Ibiza and come back and it… pic.twitter.com/5dsiPgxlSU