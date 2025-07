Да забиеш най-бързия сервис в историята на Уимбълдън, но да загубиш разиграването: Как се връща удар с 246 км/ч? (ВИДЕО)

Французинът Джовани Мпеши Перикар влезе книгата с рекордите на Уимбълдън, след като записа най-бързия сервис в историята на турнира. Световният номер 36, който открай време се слави с бомбените си сервиси, сега изстреля снаряд с 246 км/ч в полето на Тейлър Фриц в двубоя им от първия кръг на Ол Ингланд Клъб. Само че американецът, който е пети в света, някак успя да върне удара, влезе в разиграване и дори успя да спечели точката.

Още в откриващия гейм високият 203 сантиметра Перикар изстреля сервис с 246 км/ч, което е с 8 км/ч по-бързо от предходния рекорд на Тейлър Дент от 2010 година. Фриц някак успя да се отмести от сервиса в тялото му, за да подложи ракетата на пътя на топката и да я укроти по такъв начин, че тя да се върне в половината на съперинка, и то с добра дълбочина. Перикар не успя да се възползва от предимството си и изпусна инициативата, за да загуби точката.

По-късно в мача Перикар продължи да сервира със средна скорост 221 км/ч на първи сервис и 197 км/ч на втори сервис. Французинът записа 33 аса - срещу 24 за Фриц, статистика след първите четири сета. Мачът бе прекъснат в понеделник вечер при резултат 2-2 сета, като последната пета част предстои да се доиграе днес. Миналата година Перикар стигна до 1/8-финалите на Уимбълдън, и то като "щастлив губещ", като наниза 55 аса срещу Корда в 5-сетов мач срещу Себастиан Корда в първия кръг.

Ако световният номер 5 Фриц отпадне, това няма да е първата изненада в първия кръг на Уимбълдън 2025, след като вече няколко водещи играчи излетяха от надпреварата.

How to return the fastest ever serve at The Championships, by @Taylor_Fritz97 😳👏#Wimbledon pic.twitter.com/cFDMzStvsF