Събраха се: Новак Джокович и Анди Мъри вече работят заедно (ВИДЕО)

Живите тенис легенди Новак Джокович и Анди Мъри се събраха и вече работят заедно преди старта на Откритото първенство на Австралия. Британецът е новият наставник на Ноле, а това ще е първият турнир, в който двамата ще са рамо до рамо. На тренировъчния корт в Мелбърн сърбинът бе зорко следен от треньора, с помощта на когото се надява да завоюва 25-ата си титла от Големия шлем.

Очакваше се да видим тандема още в Бризбейн, където Джокера отпадна на четвъртфинал. "На ски е със семейството си. Изпращам им на всички много любов. Надявам се да не се контузи преди да дойде в Австралия", заяви тогава Ноле. Мъри обаче си е починал достатъчно и започна работа.

Двамата се познават повече от добре. Те се състезаваха един срещу друг в продължение на почти две десетилетия, като са се срещали на корта 36 пъти. Сърбинът е печелил 25 пъти срещу 11 на шотландеца, включително в четири финала на Australian Open и един полуфинал, но Мъри е победител на US Open през 2012 г. и на Уимбълдън през 2013 г.

В края на миналата година Джокович отправи покана към екстенисиста да се включи в щаба му. Анди Мъри ще придружи Ноле на Australian Open (12-26 януари). След първия за сезона турнир от Големия шлем двамата ще решат дали да продължат съвместното си сътрудничество.

What we have all been waiting for...



Andy Murray has arrived in Melbourne to begin his partnership with Novak Djokovic 🤝#AO2025 pic.twitter.com/sk8tf4CwiM