Палачът на Григор Димитров триумфира в Бризбън

28-ият в света Иржи Лехечка, който отстрани Григор Димитров на полуфиналите, завоюва титлата на тенис турнира в Бризбън АТП 250! Чехът имаше късмет, защото във финала надви американеца Райли Опелка по познат начин - след отказване. При 1:4 изоставане високият 211 см 293-и в ранглистата на ATP даде знак, че не може да продължи заради контузия. 13-минутният двубой донесе на Лехечка втори триумф в кариерата.

Припомняме, че чехът победи защитаващия титлата си Григор Димитров в полуфиналите, тъй като хасковлията се отказа по медицински причини при 4:6, 4:4. Преди началото на деветия гейм на втория сет Гришо се запъти към съблекалните в компанията на физиотерапевт. Най-добрият ни тенисист се завърна на корта. Опита да продължи. Само минута по-късно обаче Димитров усети болка и реши да се откаже.

Never the way you want to win...



...but it's the second title of his career for @jirilehecka - his second in Australia - as Opelka retires injured trailing 4-1 in the first set#BrisbaneInternational pic.twitter.com/lkOwcOg8OU