ВИДЕО: Изящният бекхенд на Григор, който прелетя със 150 км/ч покрай Синер

Такова бе първото разиграване в четвъртия гейм на втория сет, когато Григор трябваше да изкара най-доброто от себе си, за да вземе точката срещу Синер. Българинът влезе в продължително разиграване, в което му се наложи да играе няколко бекхенда.

Накрая Гришо успя да завърши разиграването с уинър с прекрасен бекхенд по правата. Димитров го направи от доста трудна ситуация, като придаде и сериозна скорост на удара от 92 мили в час (близо 150 км/ч). Изпълнението бе още по-впечатляващо и заради това, че Григор изпълнява бекхенд ударите си с една ръка.

Яник Синер нямаше какво да стори при този удар на Григор, но след това успя да пробие българина, за да си преправи път към спечелването на титлата. Силната игра на италианеца накара Димитров да определи Синер за най-добрия тенисист в света към момента.

92 MPH... from there? 😱@GrigorDimitrov makes the one-hander work at #MiamiOpen pic.twitter.com/F1RZcMHetn