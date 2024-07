Въпреки контузията на Уимбълдън: Григор Димитров остава сред най-добрите 10 в света

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров остава сред най-добрите десет в световния елит. Хасковлията запазва десетата си позиция в ранглистата на ATP въпреки отпадането от Уимбълдън в четвъртия кръг. Най-добрата ни тенисистка Виктория Томова отстъпи с едно място и вече е 49-а.

Гришо напусна най-стария и престижен турнир заради контузия в двубоя си с Даниил Медведев. Така нашият състезател има актив от 3770 точки. Адриан Андреев се изкачва с 9 места и вече е 219-и в класацията, а Димитър Кузманов заема 356-о място. Номер 1 с 9570 точки продължава да бъде Яник Синер.

L’Italia festeggia due giocatori in top 20 ATP: Jannik #Sinner, n.1 del mondo, e Lorenzo #Musetti, che sale al n.16 dopo la sua prima semifinale Slam. Best ranking per De Minaur, costretto al ritiro prima di scendere in campo nei quarti di Wimbledon. Da segnalare il salto in… pic.twitter.com/eWU9kNpia8