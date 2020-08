Защита на образованието в ранна детска възраст в контекста на кризата COVID-19

През 2020 г. повече от 1,5 милиарда ученици в над 180 държави, от които 155 милиона деца в предучилищно ниво, са засегнати от най-голямото прекъсване на образователния процес от създаването на ООН насам, заяви Стефания Джаннини, помощник-генерален директор на ЮНЕСКО в направление „Образование”, при откриването на уебинара, който привлече повече от 1000 участници, включително световни лидери, политици и образователни партньори.Затварянето на училища и други институции, които осигуряват социална защита, здравни услуги, храна и подкрепа на малки деца, представлява огромна заплаха за техния потенциал за развитие. В отговор ЮНЕСКО, заедно с редица партньорски организации, ще стартира кампанията #СпасиНашетоБъдеще , за да защити и да даде приоритет на образованието като ключ към възстановяването и най-добрата инвестиция за бъдещето ни. Това включва устойчива промяна на отношението към развитието в ранна детска възраст, призоваваща за изменяне на парадигмата в образованието, каза г-жа Джаннини. Прегледът на световното въздействие на COVID-19 върху образованието в ранна детска възраст, представен от г-н Гуанг-Чол Чанг, началник отдел „Политика в образованието“ на ЮНЕСКО, показа резултатите от глобални проучвания и консултации, проведени от ЮНЕСКО в сътрудничество с УНИЦЕФ и Световната банка по отношение на въздействието на COVID-19 върху образователните системи и по-специално върху образованието в ранна детска възраст. Въпреки че някои страни предприемат мерки за подпомагане на семейства, полагащи грижи за деца, като финансова подкрепа, психологически консултации, спешни услуги за отглеждане на деца и помощ от доброволци, общото наблюдение е, че по време на затварянето на училищата предучилищното образование е пренебрегвано в сравнение с другите нива на образование. Основното предизвикателство, както заявява Нейно кралско височество принцеса Лорентиен от Нидерландия, е, че „ранното детско развитие винаги е било сляпо място в нашите общества преди COVID-19, а пандемията показва колко уязвими са малките деца”.Министерска кръгла маса покани министрите на образованието и техните представители от различните региони на света да представят своя опит и приоритетни действия в тази област. От Сейшелите, например, министърът на образованието представи ефективен план за комуникация между всички заинтересовани страни в областта на ранното детско образование, докато министърът на Камбоджа обясни как е изградено публично-частното партньорство за осигуряване на непрекъснатост на обучението при използването на онлайн платформи, социално-медийни канали, както и телевизионни и радио програми за деца, които нямат връзка с интернет. Разработени са и материали на хартиен носител за тези, които нямат достъп до дистанционно обучение, с особено внимание към децата от уязвимите групи. От арабския регион представителят на министъра на образованието на Катар обясни, че държавата е инвестирала в развитието на дистанционно обучение, като е съсредоточена върху подкрепата за семейства с деца и подкрепата за деца със специални нужди чрез специални канали за комуникация. Саудитска Арабия сподели инициативата си за виртуална детска градина за деца на възраст 3-6 години, инициирана преди и засилена по време на кризата COVID-19.Принцеса Лорентиен призова всички заинтересовани страни да проведат дискусия на стратегическо ниво. Ранното детско развитие вече не трябва да се разглежда само като образователен въпрос и не трябва да се поставя в кулоарите на обсъжданията и стратегията за икономическо възстановяване. То трябва да бъде част от дискусиите в международните форуми, защото това е най-добрата инвестиция за обществото. „Възстановяването не може да се отнася само за инвестиране в компании - трябва да се правят инвестиции в гражданите на утрешния ден“, каза принцесата.• Обучение на около 200 000 учители и преподаватели на деца в ранна детска възраст - включително чрез онлайн и офлайн платформи и споделяне на вече налични педагогически ресурси. • Съгласуване на глобална стратегия за ранно детско образование с ефективно сътрудничество, изграждане на съюзи и ангажиране на иновативен диалог. В отговор на призива за действие, представители на ООН и представители на международни неправителствени организации (WHO, ILO, Right to Play, OMEP, Right to education Initiative, Save the Children, ECDAN) споделиха обща визия и заявиха готовност за поемане на ангажименти в тази посока. Всички признават, че е изключително важно ранното детско образование да се постави като приоритет в дневния ред за възстановяване. Уебинарът беше организиран в контекста на глобалната образователна коалиция, стартирана от ЮНЕСКО и обединяваща над 140 партньорски организации.