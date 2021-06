Истински неограничени 5G планове - неограничена скорост и достъп до мрежата от пето поколение на Vivacom с плановете Unlimited

Две награди „Златно сърце“ за Vivacom Vivacom получи две отличия по време на седмото издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност &b... Прочети повече

Независимо дали изберат план Unlimited 50 на цена 34.99 лв. на месец, или Unlimited 150 на цена 43.99 лв. на месец, клиентите на Vivacom получават неограничени мегабайти на максимална скорост до 31.08.2021 г., независимо от своето потребление, както и неограничени минути за разговори, SMS-и и MMS-и за целия период на договора.Планове Unlimited непрекъснато се обогатяват с допълнителни включени услуги. Отлична възможност за развлечения в движение получават любителите на спорта с включеното допълнително съдържание за 12 месеца с DIEMAXTRA, както и с достъпа до повече от 30 канала в TV GO. По този начин клиентите на Unlimited ще могат да проследят в TV GO мачовете от европейските финали по футбол през това лято.Двата мобилни плана предлагат и още един начин за неограничено забавление с музикалната стрийминг платформа TIDAL, която разполага с огромно съдържание за всеки вкус - 70 милиони песни и 250 000 видеоклипа, както и хиляди плейлисти. И още - абонатите на плановете Unlimited получават 128 GB облачно пространство от pCloud, което може да се използва както в работата за запазване на важни документи, така и за снимки, музика или видео. На тяхно разположение е и удобният и функционален дигитален портфейл Pay by Vivacom без такса до края на годината. Новата лятна оферта е част от стратегията на Vivacom да осигурява на своите потребители ексклузивен достъп до високотехнологични продукти и услуги при отлично съотношение между цена и качество и да предоставя неограничени възможности за общуване и свързаност. Повече информация за плановете Unlimited може да видите тук.