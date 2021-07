"Синият екран на смъртта" става черен в Windows 11

Смяната е част от цялостния редизайн на софтуера, който включва и изцяло изместено Start меню, нов, по-богат избор от widgets и по-меки и плавни линии на прозорците. Изменението от синьо към черно е забелязано първоначално от програмистите и разработчиците, на които първо е осигурен достъп до последната версия на Windows. Те установяват, че при критична грешка в работата на софтуера вече излиза черен екран, по който обаче нищо друго не е променено.

Това е първата по-сериозна промяна по екрана на смъртта от над 8 години. През 2012 г. заедно с Windows 8 към съобщението е прибавен и голям емотикон на тъжно човече, а през 2016 г. се появява и опцията за сканиране на QR код. Синият екран е с операционната система още от Windows 3.0 Той помага на софтуерните специалисти по-внимателно да анализират защо излиза това съобщение и къде се корени проблемът, пише webcafe.bg.

Windows 11 is switching to a BLACK Screen of Death (BSOD). The Blue BSOD is being replaced in preview builds of Windows 11 soon https://t.co/ARCRBQBubm pic.twitter.com/KHbWDZT85n