Любо Ганев излезе с дългоочаквана новина за развитието на родния волейбол

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев разкри подробности около проекта за изграждането на ново съоръжение, което да се превърне в бъдещ дом на българския волейбол. По думите му инициативата вече е в напреднал етап, като са избрани мястото за строителството и източниците на финансиране. Ганев говори за проекта по време на 43-тото издание на Софийския маратон. Той изрази надежда, че съоръжението ще бъде реализирано до края на настоящия му президентски мандат през 2029 година.

Любо Ганев потвърди за напредналите преговори около проекта за бъдещия дом на волейбола

"София има абсолютно всичко необходимо да приема големи събития, както голяма зала, така и добро трасе за маратона. Публиката в София винаги е отзивчива и има много хора, които са готови да посещават събития и да участват в тях. На Европейското първенство за първи път имахме близо 13 200 души в залата, които подкрепяха отбора. Никога не се е случвало подобно нещо на волейболен мач в България.

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Показахме, че като федерация можем да организираме такива страхотни събития. Искам още веднъж да благодаря на всички фенове, които ни подкрепяха. Най-важното е, че успяхме да сплотим цяла България. В продължение на две седмици цяла България беше във волейбола. С близо 40 процента се увеличи броят на децата, които искат да спортуват волейбол. И това е в цяла България, не само в София или в големите градове. За съжаление, не успяхме да поемем всички, защото за повече деца са необходими още зали, още треньори и повече време за подготовка. Радостен съм, че запалихме децата да спортуват и да играят волейбол. Защото колкото по-голяма е основата на пирамидата, толкова повече шансове има тя да стане по-висока и по-здрава.

Засега сме на финална фаза около бъдещия дом на волейбола. Вече сме избрали мястото, подсигурили сме финансирането, разбрали сме се за всичко. Но докато не подпишем договора и не направим първата копка, не искам да казвам нищо. Естествено, иска ми се това да стане, колкото се може по-бързо. Пожелавам си поне до края на моя мандат като президент, който изтича през 2029 година, да успеем да го направим.

В Сърбия вече направиха такова съоръжение, в Турция има четири или пет. Напълно заслужено е и България да има подобно нещо, за да можем там да се подготвяме и да посрещаме домакинските си мачове, когато имаме квалификации с по четири отбора. Да знаем, че имаме нещо, което наистина е дом на волейбола", сподели Любо Ганев.

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