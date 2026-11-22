Отборът на най-големите волейболни звезди на България продължава без грешка от началото на сезона. Кучине Лубе Чивитанова на братя Николови победи Прато ди Порденоне с 3:0 (25:15, 25:22, 25:23). Александър Николов отново бе над всички с 16 точки - той стана топ реализатор с 52% ефективност, като добави и три аса. По-малкият му брат Симеон добави 4 пункта за шестия пореден успех на тима. Вицешампионът Чивитанова е на второ място с 18 точки - на една зад лидера Перуджа.

Успех за Лубе и Монца, грешна стъпка за Алианц Милано

Двама от другите родни звезди в италианския елит също записаха победи. Монца на Жасмин Величков и Илия Петков се наложи над Падуа с 3:0 (25:17, 25:23, 25:22) при гостуването си. Българските национали бяха титуляри, като Величков завърши с 12 точки - 9 от атака и три успешни блокади. Петков добави пет точки за победата. Най-резултатен за успеха на Монца бе Диего Фрашо с 15 точки. Монца е на десето място с 5 точки от 6 мача.

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Междувременно Алианц Милано, в чиито редици играе Георги Татаров, допусна поражение. Тимът загуби у дома от Тренто с 0:3 (22:25, 16:25, 23:25). Българският национал Татаров бе сред най-добрите за тима си, като се отчете с 13 точки - 12 от атака и една блокада. Той обаче направи и 6 грешки. Само Базил Дермо бе по-резултатен от него в атака - 14 точки. Алианц Милано е на шесто място с шест точки.

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