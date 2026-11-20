Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини похвали двете големи звезди на България. Става въпрос за Александър и Симеон Николови, които от този сезон играят и за един клуб - Кучине Лубе Чивитанова. Бленджини даде специално интервю пред италианското издание "Tuttosport", в което засегна развитието на двамата братя и ролята им на терена. Повод за коментарите му бяха изявите им по време на финала за Суперкупата на Италия.

Бленджини говори за развитието на братя Николови

Преди дни Лубе допусна драматична загуба след обрат срещу Перуджа. Волейболистите на Чивитанова водеха с 2:0 и имаха аванс в третия гейм, но загубиха с 2:3 (25:21, 25:22, 22:25, 22:25, 13:15) и не успяха да вдигнат трофея. Александър Николов бе най-резултатен в мача с 28 точки, силни изяви имаше и неговият брат Симеон, но усилията им не бяха достатъчни. Джанлоренцо Бленджини коментира представянето им, като заяви, че Мони има по-голям потенциал за развитие от брат си.

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Ето какво каза Бленджини:

"Те са поели по два различни пътя. Мони, по-малкият, играе на настоящия пост от три години и стана титуляр в националния отбор едва на 17-годишна възраст. Поради тази причина той има по-голям потенциал за развитие. Алекс от своя страна показа способност да сменя ролите и позициите си с голяма лекота - нещо, което не всеки може да прави. И двамата се учат изключително бързо, което ще им помогне да продължат да се развиват", заяви Бленджини пред "Tuttosport".

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