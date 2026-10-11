Песков обвини Зеленски в истерия. Да си припомним истериите на Путин, които разсмяха света

Украинският лидер Володимир Зеленски е в състояние на истерия и не е способен да взема обмислени решения, заяви прессекретарят на Владимир Путин Дмитрий Песков в интервю за придворния кремълски журналист Павел Зарубин. "Зеленски, естествено, бидейки в истерично състояние, е малко вероятно да е способен на каквито и да било целенасочени действия в момента. Ако беше способен на целенасочени действия, сега щеше да демонстрира готовност за мирни преговори", бяха думите на Песков.

Ще оставим настрана факта, че готовност за преговори показва многократно именно президентът Зеленски, за разлика от прекия началник на Песков, руския диктатор Путин.

Но по-интересно е да си припомним истериите, в които изпадаше Путин, когато нещата не вървяха по плана му. Примерите от началото на неговата война срещу Украйна не са малко, но ще се спрем тук само на два.

Първият е смехотворното използване на експерименталната междуконтинентална ракета "Орешник" срещу Днипро през ноември 2024 г., което бе изцяло емоционална и импулсивна реакция от страна на Путин. И причината бе, че той си изпусна нервите след като бе прекрачена една от прословутите му "червени линии", когато САЩ и Великобритания най-накрая дадоха разрешение на Киев да използва ракетите ATACMS и Storm Shadow по цели на руска територия. Путин с месеци повтаряше, че това е "червена линия" и нейното престъпване би означавало пряка война с НАТО. Това не спря Украйна и тя незабавно удари складове за боеприпаси и командни пунктове в Брянска и Курска област. Така Путин трябваше спешно да покаже "твърд отговор".

И понеже реакцията му бе на обикновен диктатор в истерия, резултатът от удара бе комичен след целия шум около "Орешник"-а за това колко е скъпа и ефикасна ракетата. Резултатът бяха пробити покриви на няколко хангара на завода "Южмаш" в Днипро - нищо мащабно, нищо особено, минимални щети. С други думи абсолютно несъпоставимо с това, за което руската пропаганда представяше "Орешник"-а. Една междуконтинентална ракета, струваща десетки милиони долара, "без аналог", с която Путин дълго време плашеше света, накрая бе изстреляна срещу... регионален завод, който дори нямаше критична военна важност. Нямаше никаква смислена военна логика, не настъпи никаква промяна във войната, украинците не изпаднаха в психологически шок и паника, само умряха от смях и дни наред пускаха мемета. Просто Путин си изкара вътрешното раздразнение, защото бе изпаднал в, ако цитираме Песков, "състояние на истерия".

Друг момент, в който Путин получи видим пристъп на истерия, бе когато ВСУ започнаха операция "Курск" през август 2024 г. Пробивът хвана руското командване толкова неподготвено, че на предаваното по телевизията заседание на Съвета за сигурност Путин така подскачаше от раздразнителност, че прекъсваше губернаторите насред изречение, забраняваше им да съобщават за загубени територии, а накрая обяви ответни действия на Русия не под командването на Генералния щаб, а на ФСБ, което си беше истински хаос.

Пък за истерията на Путин, когато Евгений Пригожин тръгна срещу Москва по-добре да не отваряме дума.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

Автор: Елена Страхилова