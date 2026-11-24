Зловещият случай с груповото изнасилване от нощта на Хелоуин е нож в сърцето на всеки нормален родител. И всеки нормален родител знае откъде тръгва проблемът.

Тръгва от цяло едно счупено поколение родители. Тръгва от болезнено сгромолясалия се мит, че над всичко българинът обича децата си.

Не. Българинът днес притеснително често няма време за децата си. Няма време да чете и пише с тях затова плаща за частни уроци и курсове. Няма време да играе и излиза с тях и затова ги праща на тренировки по всичко. Няма време да им намаже един сандвич и затова им бута пари да щурмуват лавката в училище още от 1 клас. И няма време да говори с тях и затова им купува телефони от 6-годишни.

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И понеже няма време за всички тези неща, на българина не му остава време и да ги възпитава. Да ги научи, че има добро и зло, че има позволено и непозволено, че има ДА и НЕ, и най-вече - че те не се намират в центъра на вселената.

Защото въпреки че няма време за децата си, българинът продължава да живее с твърдото убеждение, че те са му най-важното нещо и заслужават да са именно в центъра на света.

Така родителите, които намират все пак някакво време за децата си, атакуват учителите всеки път, когато на драгоценното им дете бъде направена забележка. Наплашени и травмирани от постоянните скандали, с вързани ръце от системата, учителите нямат друг избор, освен да бият отбой. Така пада и последната бариера пред чувството за всемогъщество и безнаказаност, с което настоящи лекета и бъдещи престъпници растат.

А има родители и които изобщо не намират време за нищо. Тях не ги притеснява, че синовете и дъщерите им на по 13 - 14 години цяла вечер са навън и цяла нощ не се прибират. Не им пука с кой са, къде са и какво правят.

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В резултат още преди да са навършили пълнолетие, тези "деца" са способни да се съберат, за да мъчат и убият един човек в Пловдив или да се гаврят и насилват момичета в София.

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И жалейките накъде върви младото поколение и обвиненията как някакви хора за изоставили децата си са напълно безсмислени. Защото няма да произведат никакъв ефект. Има хора, които не заслужават привилегията да бъдат родители. С простотията, безразличието и наглостта си те произвеждат престъпници. За тях призиви не са нужни. За тях е нужен закон и наказание.

Останалите могат да направят нещо. Могат да се огледат и да помислят дали възпитават синовете си достатъчно добре. Дали ги учат на уважение към жените. Дали са им обяснили как се приема отхвърляне и отказ. Как се избират приятели. Как се следва стадо. Или как не се.

Много е важно и дали подготвяме дъщерите си за този безспорно по-опасен за тях свят. Дали вместо да ходят на гимнастики и балети не е по-добре да се научат да се защитават. Да се научат да си подбират компаниите и да си пазят чашите. Да търсят помощ и да имат на кого да разчитат. Да споделят, да търсят справедливост и да знаят на кого принадлежи вината.

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Защото светът няма нужда от повече насилници и повече жертви. Има си достатъчно. Средата на агресия и насилие е толкова нормализирана, че празнува най-новите си продукти с шумни партита и гръмки медийни заглавия.

Каквато най-великата игра, такива и родителите и децата

Тези дни беше премиерата на GTA 6. Гига мега игра, играта на игрите, с опашки по моловете и бум на отпуските по цял свят, за да могат някакви здрави прави възрастни хора да цъкат пред телевизора.

Не знаех каква е тази игра, само бях чувала за нея. Но след като цял свят изпадна в амок, се наложи да се информирам.

"Винаги влизате в ролята на престъпник, който се опитва да се издигне в престъпния свят. Мисиите включват банкови обири, престрелки, преследвания с коли, кражби, рекет и разчистване на сметки с конкурентни банди. Колкото повече хаос създавате, толкова повече "звезди" получавате. Поради насилието, нецензурния език и криминалната тематика, играта е предназначена само за възрастни (18+)". В това ме просветли изкуственият интелект.

За моя естествен интелект остава мистерия как най-великата игра в историята е такава, в която убиваш, крадеш и изнудваш. Такава, в която властват насилието, измамата и агресията.

Но явно какъвто светът, такава и най-великата му игра, такива и родителите и децата му.

Когато агресията е начин за разпускане и забавление при възрастните, не може да очакваме нещо друго от децата. И не може да се изненадваме, че са пребили някой до смърт или са си създали "Ку-клукс-клан", за да мъчат различни и "недостойни".

Има нещо сериозно сбъркано в обществото ни и нещо сериозно сбъркано в днешното поколение родители. И децата ще го отнесат.

Затова поговорете с вашите. По улиците се води война и ще оцелеят само подготвените. И обичаните.

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P.S. Когато се разбра, че някакви, претендиращи за хора, са измъчвали и снимали по същия начин животни, имаше протест на втория ден. Толкова за сбърканото ни общество.

Автор: Десислава Любомирова