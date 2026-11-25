Голяма драма настана в МВР. След като миналата година заплатите в сектора бяха вдигнати ударно с 50% - ръст, безпрецедентен за останалите професионални съсловия, сега сухият режим се приема болезнено.

Полицаите бяха изключени от общата индексация на администрацията от 5% и започнаха да плашат с протести, защото били "над половин милион, а сигурността е скъпа".

Явно бързо да били проведени необходимите разговори и от МВР-синдиката уж обявиха, че оттеглят заканите си за протест, но са дълбоко обидени на обществото. И ще има протест - да видим какъв - Още: Протест-шествие на МВР - не за заплати, за чест, но и за заплати

"Крайно време е да се проведе дискусия между нас и гражданското общество. Изключително унизително отношение към полицаите, трябва да го преодолеят", заяви Илия Кузманов, представител на СФСМВР. Той се оплака и че в социалните мрежи битува разбирането, че "МВР не става за нищо".

О, шок, о, изненада.

Горкото МВР наистина ли не разбира защо лошото общество го е нарочило?

Може би защото патрул е отишъл на гнусната и ужасяваща сбирка, на която 10 човекоподобни са изнасилили групово едно момиче, след като са го дрогирали, и просто мимоходом им е казал да понамалят шума?! ОЩЕ: Нови разкрития за насилие над непълнолетни момичета в София: Появяват се още жертви

Или може би защото всяка година в България има десетки разчленени, наръгани, застреляни и изобщо, убити от партньорите си жени, срещу които те многократно са подавали жалби за домашно насилие, останали безответни?

А може да е заради дивашкото купуване и продаване на гласове по избори, с което толкова свикнахме, че като ни се случи един що-годе по-нормален вот без организирани автобуси, изсипани тубми новорегистрирани избиратели и списъци с пари, чак не ни се вярва.

Възможно е и да е заради "опазването" на по-масовите протести, което лъкатуши между пребити между колоните на МС протестиращи и оставени на безчинстват вандали.

Може да е и заради усиленото противодействие на войната по пътищата, изразяващо се основно в спортно дебнене и криене по храстите.

А спомняте ли си 2018 г., когато двама затворници избягаха от Централния софийски затвор и да ги гони тръгна само чистачката? МВР тогава не успя да свърши нищо - нито да противодейства, при положение, че е имало сигнали за готвеното бягство, нито да спре рецидивистите с блокади и издирвания, нито пък да ги залови. Накрая се оказа, че единият се разхождал в родния си Ботевград и беше застрелян при лична разпра с друг криминално проявен.

Така че вместо от МВР да хокат обществото, да почнат да четат новини по-често. Така ще им стане ясно защо сред българите има трайно недоверие и негативно отношение към полицията.

Източник: БГНЕС

И още нещо. Въпросът за справедливостта също е важен.

През 2025 г. заплатите в МВР скочиха с 50%. За сравнение, заплатите на учителите и лекарите специализанти скочиха само с 15%. Тогава явно беше честно и справедливо за МВР да има 50% ръст, а за другите - не. Сега, когато за другите има 5-7% ръст, а за МВР - не, изведнъж става много нечестно, възмутително и унизително.

Този двоен аршин прибавя към негативното отношение. Защото един полицай с нищо не е по-важен от един учител или лекар. И да се ползват политическите лостове, с които разполагат силовите ведомства, за да са "по-равни" от останалите - това е истинската несправедливост.

Реалността в България отдавна не е особено честна. Крайно време беше и МВР да го разбере.

Автор: Десислава Любомирова