Дясното пространство в България е парцелирано и участниците в него не могат да убедят останалите представители на десницата, че са заедно в целия кюп. Обвиненията кой е по-автентичен и кой е участвал по-малко в сглобки с мафията не успяват да трогнат избирателя, който се надява просто да не му одържавят пенсията и да му вдигнат осигуровките с още 30%, докато алтернативата надигне глава.

Ние помагаме на ситуацията, защото градската десница е отмаляла като ръчичка на тиранозавър и дори не може да стигне да си извади мъхчето от пъпа.

1. Национална платформа „Още една София“

След нов задълбочен анализ на изборните резултати десницата не вземе да реши, че има нужда да променя посланията си, а да изгради още 27 Софии в страната. Пилотният проект предвижда във всеки областен град да бъдат открити coworking, фермерски пазар и квартал от прескъп гипсокартон, от който ти се ще да избягаш и да ходиш непрестанно по ритрийти и на уикенд уебинари.

2. Институт за издирване на идеалния кандидат за местните избори

Нова НПО структура ще търси кандидатите за местните избори, които едновременно са известни, но не политици, успешни, но не съмнително богати, десни, но не партийни.. Процедурата приключва традиционно три седмици преди изборите с номинации на хора, които досега не са заемали публично отношение по никой въпрос и тепърва трябва да им се вае имидж на дясната алтернатива на корумпираното статукво.

3. Предварителни избори за определяне кой има право да поиска вътрешни избори

Няма по-демократично от изборите, но тук сме в ситуация, в която има спор кой точно да ги свиква. Трябва да се определи кои партии са част от дясното и кои са отхвърлени от него, така че трябва да се случат избори, за да се реши например дали ГЕРБ са десница, дали ПП не са лява партия, дали ДСБ още съществува и неща от тоя сорт.

4. Сондаж за „Излизане от балона“

В рамките на инициативата водещи фигури ще разговарят всяка седмица с хора извън традиционната си среда. Ще бъдат облечени в брандирани скафандри на десницата, за да не се налага да дишат същия въздух като простолюдието.

5. Национална програма за обясняване на избирателя

След поредното поражение ще бъде създадена експертна група, която да установи защо населението отново не е разбрало правилно залога на изборите. Сред първите мерки се обсъждат по-дълги Facebook статуси, повече таблици и устройство, което сграбчва избирателя и му навира муцуната в акото, което е произвел на предните избори, след като не е гласувал изобщо.

6. Коалиция „Всички разумни хора“

Новото обединение ще бъде широко отворено за всички демократично мислещи граждани, стига да са съгласни предварително по Русия, еврозоната, съдебната реформа, главния прокурор, комунизма, Украйна, Паметника на Съветската армия и точната година, в която СДС е престанало да бъде автентично. Забранени са всякакви други теми и напомняне кой къде е бил, когато нещо друго се е случило.

7. Безплатен онлайн tool за мерене на актуалните нива на автентичност на дясно

Вместо да губи време с разширяване на електората, десницата създава постоянно действащ инструмент, който ще установява кой всъщност е десен като скалата с аплодисментите в Кой е по-по-най.

8. Съвет на независимите десни интелектуалци

Събира 24 души, от които 19 имат собствено определение за „дясно“, което не съвпада с това на другите и взаимно се презират. 5 от тях са били членове на БКП или са от ДС. Първата година минава в спор дали либерализмът трябва да умре или е част от десния порив към свободата.

9. Академия за вдъхновяващи кандидати

След серията обвинения, че кандидатите са компетентни, но не вдъхновяват, бъдещите номинации ще преминават курс по харизма. Обучението включва разкопчаване на горното копче, посещение на пазар, както и опит за гладка публична реч.

10. Връщане на Иван Костов

С оглед връщането на модела Жан Виденов в националната икономика, който се случва понастоящем, това изглежда като фурор за десницата. А даже го няма и Слави Трифонов в ефир, че да го дразни.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес