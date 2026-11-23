След като кажи-речи 5 години Висшият съдебен съвет (ВСС) работеше в състав с изтекъл мандат – абсолютен рекорд, това вече е поправено. Новият състав е факт – и определено надежди за него има – надежди най-после българското правосъдие да потегли напред – ОЩЕ: 52-ият парламент избра членове на ВСС: Кой как и за кого гласува?

Андрей Янкулов. Веселин Вучков. Емил Дечев – три много ярки имена влязоха във ВСС и то от страната на парламента. Тези хора влизат там с репутация не просто на експерти, но и на хора, които систематично са настоявали и са се борели нашето правосъдие да заработи. От полиция и следствие през прокуратурата та до съда. И влизането им нямаше да е възможно, ако "Прогресивна България" (ПБ) бяха против. От много време насам председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов казваше в различни медийни изяви, че има контакти, разговори за новия ВСС с "Продължаваме промяната“ (ПП), с "Демократична България" (ДБ) - Витанов със сигурност е основополагащ фактор във въпросните разговори. При този резултат е ясно, че полза е имало, защото отпаднаха и имена, за които най-малкото има огромни съмнения какво биха вършили – НАУЧЕТЕ ОЩЕ: "Този ВСС обещава да е по-смислен": Полина Паунова видя няколко добри новини в избора днес

Обаче – войната за истинско правосъдие в България е далеч от своя край. Защото в новия ВСС бяха избрани и други членове – от прокурорите, от следователите и от съдиите. А някои избрани по тези професионални линии карат всеки малко запознат да повдигне минимум вежди.

От прокурорска страна – спомен за Красимира Филипова. Тя е един от правоотговорните в знаковия случай "Осемте джуджета". Скандалът по този случай е огромен – накратко, за позабравилите и незнаещите, това е история с куп сериозни твърдения как хора, призвани да защитават справедливостта пред съда (прокурори), всъщност са действали за собствено и чуждо облагодетелстване. Но тази история години наред си остава медийна и по този начин всъщност подсилва усещането за безсилие пред липсата на справедливост в България. Докато "Осемте джуджета" не бъде завършена съдебна история – с убедително представяне, с подробно изложение на аргументи и факти за постигнат окончателен край пред Темида, върховенството на закона и правото си остават празни, кухи приказки – ОЩЕ: Новите прокурори във ВСС: Спомен за "Осемте джуджета" и луксозни коли

И не само за "Осемте джуджета" е така – а за още много, много истории през годините назад. Истории като например за Брендо, за бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, пред които разни други разкази, допринасящи вечната българска сага "Апартаментгейт" да набъбва като роман с безкрай продължения, направо бледнеят. А участвали в написването на такива истории не изчезват, те се прераждат като пеперуди от какавиди, още от времена като онези на Държавна сигурност. И все са там, където "трябва" - я прокурор, я съдия. Неособено видими за обществото, но със страхотно влияние как се градят и развиват точно това общество и държавата. Те решават критично важни случаи и решенията им после дават насока в какво се превръща държавата ни – ОЩЕ: Кандидатите за ВСС сред съдиите: Спорни решения за Брендо и Благомир Коцев, щедри кредити и грантове без резултат

Затова и например специално изборът на следователите за техен представител също е не просто интересен, но и заслужаващ размисъл. Загуби Бойко Атанасов – човек, който през годините говори публично за немалко кирливи ризи от кухнята, с имена за мръсната картинка в прокуратурата, за унищожени документи по делото КТБ, което също се лангърка в съда вече двуцифрен брой години и краят му не се вижда. А става дума за пладнешки обир за милиарди на основополагаща за българската финансова система банка преди вече 12 години – и нищо, нищо, нищо все още като правосъдие. Най-голямо внимание заслужават думите на Атанасов именно за шпиц команда в прокуратурата – звено за поръчки точно като „Осемте джуджета“. Те си остават само приказки – щом няма присъди, това е положението. Атанасов, обаче, безспорно се дискредитира като прие да стане кандидат на "Възраждане" за шеф на Антикорупционната комисия преди 4 години. Оттогава неговото име отсъства от публичното внимание, което също е показателно – ОЩЕ: Новият ВСС е готов: Следователите избраха Петко Петков

Именно историята на Атанасов е обеца на ухото за политическите представители в новия ВСС. Там войната тепърва ще върви – задкулисието пак ще има свои лица, макар и сега да изглежда, че от страна на парламента видимо избрани такива липсват. Точно политическите представители са тези, които могат да променят нещата – винаги е било така. Да очакваш една формирана и изтъкана вече от зависимости система да се промени сама е като да чакаш помощ отвътре за реформа в гробищата. Трябва натиск отвън - силен и систематичен. Доверието в правосъдието ни е неописуемо ниско – и ще е такова докато няма наложени справедливи наказания по знакови случаи в България. Особено за корупция по високите етажи на властта – навсякъде по света осъдени висши политици има, само в България стигаме най-много до секретарките!

За да стигнем по-високо, на първо място трябва да има кой да разкрива и така да подготвя обвиненията пред съда – с доказателства, факти и аргументи – че да няма мърдане без присъда. Трябва главен прокурор, готов да поведе тази борба. Защото тя ще е трудна и гадна. Трябва човек, който да устои и да преодолее зависимостите, които влечугите от задкулисието ще имат за него и с които ще го натискат. Да не се лъжем – всеки има тъмни петна в миналото си, всеки има неща, които иска да не е правил и да забрави. Но разликата е кога успяваш да отстоиш себе си, независимо от загубите, които би понесъл, ако "истината" излезе наяве. Такъв главен прокурор ни трябва – и предвид заявките като политически лица в новия ВСС има надежда да бъде намерен – ОЩЕ: Велислав Величков: Големият тест за новия ВСС предстои – изборът на главен прокурор

Предишният ВСС беше ясен – слушкаше ли слушкаше спуснатото отгоре и отзад, от тъмното, без дори капчица желание да служи на обществото по въпросите на справедливостта. Сегашният трябва да покаже друго лице – ПБ, ПП и ДБ поставиха основите. КОЙ не му харесва предстои да видим истински тогава, когато вечните му интереси най-после бъдат оценени справедливо в съда. Ако пак не стане така, ако просто е сменено КОЙ ще бъде слушкан, всичко е било напразно – и ще има много нови Бойко Атанасовци, забравени назад в историята. И никой няма да помни какви са били надеждите, а какво е станало накрая – ОЩЕ:

Автор: Ивайло Ачев