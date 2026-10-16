Войната в Украйна:

Шок! И преклонената глава сабя я сече

16 октомври 2026, 8:38 часа 3293 прочитания 1 коментар
Снимка: Прессектетариат на Президентството
Шок! И преклонената глава сабя я сече

Вече поредна седмица живеем с новини за ударени от дронове кораби в Черно море и всяка вечер се чудим дали на сутринта всичко ще е нормално около Варна и Бургас.

Остава обаче впечатлението, че отново ние нещо преувеличаваме. Защото властта не изглежда да се е притеснила особено. Хората по върховете си ходят насам-натам по ангажименти и ей така, само за да не ни скършат хатъра, че сме избиратели все пак, се събират от време на време я на КСНС, я на "привикване" с Митрофанова. Хубаво е да го отчетем, защото го правят само от уважение към нас. Не че е толкова наложително и не че нещо съществено произлиза от тези мероприятия.

Защото управляващите в България са измислили решение на проблема и просто ние се инатим да го приемем. Решението е в 2 стъпки - коалиция за мир и мораториум върху ударите срещу кораби в Черно море. Това е напълно достатъчно. Ще помолим Путин да има мир по земята, ще му кажем, че вече е забранено да взривява кораби и това би трябвало да е достатъчно. След това ще плеснем и ще се прегърнем и ще си продължим подготовката за "Евровизия".

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Изобщо, исторически е повече от доказано, че мирът идва бързо и ефективно вследствие от коалиции и мораториуми. Какво искаме повече?

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Сега сериозно. В международната си политика България на Радев упорито се държи като килим - разстиламе се покорно, за да застелим пътя към добронамерените двустранни отношения, мира и икономическото сътрудничество. Само че обикновено, когато една страна легне пред друга като килим, втората просто я стъпква, минавайки през нея.

Затова ние сънуваме мир, а получаваме бомби. Дронове де. Защото се оказва, че преклонената глава сабя Я сече.

Автор: Десислава Любомирова

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Кораби Черно море ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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