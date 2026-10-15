Радев се престраши: Ескалацията идва от войната на Русия срещу Украйна, предлагам мораториум в Черно море

Премиерът Румен Радев призова от Брюксел "тази недопустима агресия срещу цивилни кораби в Черно море" да спре. Министър-председателят пристигна там за участие в двудневното заседание на Европейския съвет, на което със сигурност евролидерите ще обърнат най-голямо внимание на случващото се в нашия регион. В рамките на седмица бяха атакувани четири цивилни кораба в изключителната икономическа зона на България, като сред тях има потопени съдове и изчезнали членове на екипажа: България на тръни: Всичко за новия двоен удар по кораби в Черно море (ОБЗОР - ВИДЕО).

При първия случай, в който бяха поразени при атаки с дронове ALFA WATAN и ABLE, властите у нас не казаха категорично дали Русия или Украйна са виновни, защото не са открити останки от безпилотни апарати, но е ясно, че стоките, които корабите са превозвали, са вървели от и към Украйна. След втория двоен инцидент обаче Радев привика руския посланик Елеонора Митрофанова, която спусна публично версията за възможно нападение от "трета страна", отричайки логичното участие на Москва: "Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев.

Не само в нашата изключителна икономическа зона се случват подобни инциденти - снощи и тази сутрин в Румъния бяха подпалени два кораба, като се твърди, че е възможна атака с дронове. Има 8 изчезнали членове от 12-членния екипаж на единия плавателен съд. Единият кораб е пострадал в териториалните води на северната ни съседка: Не един, а два кораба са подпалени край Румъния: 8 от 12 моряци са в неизвестност.

Радев говори за обща инициатива с Румъния и Турция, иска мораториум за спиране на ударите в Черно море

"Говорих с министър-председателя на Румъния, днес ще говоря с румънския президент, за да излезем с обща инициатива в подкрепа на усилията на Румъния и България, мога да включа и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби", заяви Радев.

"Ще положим максимум усилия. Очаквам солидарност от всички европейски колеги да се приеме мораториум, който предлагаме, за преустановяваме на атаките срещу цивилни кораби", добави още той.

Снимка: БГНЕС

По думите му - очаква се Европейският съвет да приеме в заключенията от срещата призив за спиране на ударите срещу цивилни кораби.

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Че България иска да се наложи мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море, но на този етап не е подготвена да го наложи, стана ясно от съвместната пресконференция на министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова с германския ѝ колега Йохан Вадефул в Берлин. От ГЕРБ атакуваха правителството за нестандартния подход с искането за мораториум - нещо, което досега на никого не му е хрумнало.

"Точно когато се бяхме притеснили, че ситуацията с войната в Черно море ескалира, и решението дойде! Чрез външния министър правителството на Радев обяви, че ще работи по “ВЪВЕЖДАНЕТО НА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ НАПАДЕНИЯТА СРЕЩУ ТЪРГОВСКИ КОРАБИ”. Ето това е! 5 години този свят с всичките му съюзи, организации, велики сили и чудеса не се сети как да оправи нещата и ето че трябваше да дойдат Те, за да осветят пътя пред мира. А то било пред очите ни - една забрана на нападенията и… готово!", коментира иронично Георг Георгиев от ГЕРБ. "То тук е мястото да си зададем въпроса, ама с кой акъл изобщо досега ги държахме разрешени тези нападения, та да се налага сега тия умни момчета и момичета да се занимават да вършат работата на света и да ги забраняват?!", попита още той.

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Има идея за щаб на НАТО за Черно море под формата на командване, каза Радев. Премиерът уточни, че се разглеждат два подхода - щабът да бъде или стационарен, или на ротационен принцип, като всяка година една от трите държави - България, Румъния и Турция - поема командването.

Безадресни призиви, но и признание от кого идва заплаха

Попитан откъде са дошли дроновете при ударите по кораби в изключителната българска икономическа зона в Черно море, премиерът отново не назова отговорна страна - той каза, че това е въпрос, на който все още няма категоричен отговор.

"Очаквам следобед корабът "Челси-3" да бъде буксиран към бургаското пристанище за ремонт", съобщи той. "Ще имаме възможност за детайлно изследване, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства, иначе имаме хипотези. Заявих пред посланика на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува сама собствените си кораби и екипажи. Резултатите са в изгода на Русия, но категорични доказателства няма. Не базираме нашите обвинения на хипотези. Когато говорим за обвинения към дадена държава, искаме да имаме солидни и ясни доказателства", обясни премиерът.

"Не става въпрос за предпазливост, а за обоснованост. Много ясно заявяваме, че ескалацията в тази война и рискът идва от войната на Русия срещу Украйна", обяви все пак Радев.

Снимка: Министерски съвет

Радев подкрепя "енергийно примирие" между Русия и Украйна, "за" сделката Тръмп-Путин е

В отговор на въпрос той посочи, че не подкрепя удари по рафинерии, нито по други енергийни обекти, каквито Русия поразява в Украйна. Това бе въпрос, свързан с обявеното "енергийно примирие" от Доналд Тръмп, което Москва не спазва. А самото примирие се оказа странно - Тръмп имал предвид само атаки срещу рафинериите. Украйна има една частично работеща, а Русия разполага с широка мрежа от нефтопреработвателни заводи, от които идват най-много пари за военната машина на диктатора Владимир Путин: Кремъл открито се подигра с "енергийното примирие" на Тръмп (ВИДЕО).

Премиерът даде да се разбере също така, че подкрепя спорната сделка между Доналд Тръмп и Путин за доставка на дизелово гориво от Русия на американския и световния пазар, което беше направено с вдигането на някои санкции от страна на САЩ. "Знаете ли какъв е проблемът ни в Европа сега? Високите цени на горивата. Всяка стъпка за понижаване на цените на горивата и гарантираща нашата конкурентоспособност, я оценяваме", заяви Радев: Икономическото оръжие на Путин: Не е само дизеловата сделка, вече обсъждаме и други проекти със САЩ (ВИДЕО).

Попитан за българското участие в "Коалицията на желаещите" в подкрепа на Украйна, премиерът поясни, че е "за" всяка коалиция, която е "за бързо прекратяване на този конфликт със силата на дипломацията".

Попитан дали подкрепя връщането на Великобритания в ЕС, премиерът отговори утвърдително, но изрази очакването този път британската страна да си научи урока какво означава напускането на ЕС. "Бихме искали да видим по-силен и по-разширен ЕС, а Великобритания е един от стожерите на европейската сигурност", обобщи министър-председателят.