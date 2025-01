Удри, бай Тръмпе, земи и нас!

Не знам на вас как ви се струва, но според мен Тръмп си е чист македонец. Толкова иска светът да му принадлежи, че все едно е пра-пра-правнук на Александър Македонски. Всичко е негово - от Панама до Гренландия и може би скоро ще чуем "Луно, Луно, земьо мАкедонска, пак ке те делиме..."

Само в рамките на една пресконференция Тръмп обяви, че Мексиканският залив трябва да се казва "Американски", Дания трябва да се откаже от Гренландия, а границата между САЩ и Канада е "изкуствена". Междувременно публикува и снимка в социалните мрежи, на която САЩ и Канада са обединени под названието Съединени американски щати.

Trump continues to escalate tensions around Canada. This time, on his social network Truth Social, he shared maps showing a supposed 51st U.S. state.



😳 The maps depict Canada's territory colored in the American flag's design and labeled as "United States."



