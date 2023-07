Африканският съюз и световните лидери осъждат опита за преврат в Нигер

Шефът на ООН Антонио Гутериш осъди „всяко усилие за завземане на властта със сила“ и призова за спазване на конституцията на Нигер, докато Съединените щати изразиха дълбока загриженост и призоваха Базум да бъде освободен.

Африканският съюз и западноафриканският блок ECOWAS осъдиха това, което нарекоха „опит за държавен преврат“.

The Chairperson of the African Union Commission @AUC_MoussaFaki condemns the coup attempt in #Niger . https://t.co/bWYHc36OgU pic.twitter.com/kqtrX0xqWm

Европейският съюз заяви, че се „асоциира“ с изявлението на ECOWAS и осъди „всеки опит за дестабилизиране на демокрацията и заплаха за стабилността“ на Нигер. ОЩЕ: Преврат в Нигер, президентът е отстранен (ВИДЕО)

Франция, която е бивша колониална сила също обяви, че осъжда случилото се.

Северният съсед на Нигер Алжир излезе с изявление, осъждащо продължаващите събития и призова за незабавно прекратяване на насилието.

„Правителството на Алжир е дълбоко загрижено за ситуацията в Република Нигер и категорично осъжда опита за преврат, който се извършва там“, се казва в изявление на външното министерство.

Министерството потвърди „категоричното отхвърляне на всякакви противоконституционни промени“ от страна на Алжир и призова за „незабавно прекратяване на това неприемливо нарушение на конституционния ред“.

The African Union and the West African bloc ECOWAS decried what they called an “attempted coup d’etat” in Niger ⤵️ https://t.co/rO1zU7jdK8