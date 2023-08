Хунтата в Нигер ще съди сваления президент, предстои ли остър конфликт с Франция?

Полковник Амаду Абдраман заяви по националната телевизия, че са събрани доказателства, които ще бъдат използвани за "преследване на сваления президент и неговите местни и чуждестранни съучастници пред компетентните национални и международни органи за държавна измяна и подкопаване на вътрешната и външната сигурност на Нигер", предаде агенция АФП, цитирана от БГНЕС.

Правителството обосновава обвиненията си с "обмяната на информация" на Базум с "граждани", "чуждестранни държавни глави" и "ръководители на международни организации".

#Niger's military junta is set to try ousted President Mohamed Bazoum for "high treason and undermining the country's security." The international community is demanding his immediate release. pic.twitter.com/pMTmxVq6II