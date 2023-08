Следващата голяма война се задава в Африка: За ресурси, заради колониализма, заради руснаците

ОЩЕ: В Африка се очертава голяма война: Две държави подкрепиха преврата в Нигер (ВИДЕО)

Въпреки че войната в Африка далеч не е гарантирана, условията за голяма ескалация бързо назряват на континент, който е бил свидетел на някои от най-смъртоносните войни през миналия век. Подобна конфронтация би имала огромни последици не само за народите в региона на Сахел, но и далеч отвъд него - за Съединените щати, Франция и Русия.

След като председателят на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и президент на Нигерия Бола Тинубу се ангажира да съдейства за връщане към нормалност след преврата в Нигер, воден от генерал Абдурахаман "Омар" Чиани, заплахата от конфронтация надвисва все по-тежко на хоризонта.

"Мисля, че не бива да подценяваме решимостта на ECOWAS срещу този преврат", каза Ибрахим Майга, старши съветник на проекта Сахел в Международната кризисна група и бивш съветник на премиера на Мали, пред Newsweek. И добавя, че нигерийският президент е показал решимост в управлението на Нигерия, която е готов да приложи и спрямо Нигер.

От друга страна, ако ECOWAS не успее да възстанови демокрацията в Нигер и "ако превратът в Нигер успее", казва Майга, "мисля, че други страни трябва да започнат да се страхуват, че нещо подобно ще им се случи."

Високите залози на ситуацията в Нигер се простират отвъд Сахел, но причините за нея в крайна сметка се коренят в дългогодишни проблеми у дома и в близкия регион, пише Newsweek.

Въпреки бедните условия, в които живее голяма част от приблизително 25-милионното население на страната, Нигер е богат на ресурси, включително уран, който служи като основен износ за европейски нации като бившия колонизатор Франция. Нигер осигури своята независимост през 1960 г. и оттогава страната е преживяла периоди на военно и демократично управление, последният от които се случи с президента Мохамед Базум, който изглежда е още в ареста след свалянето му.

ОЩЕ: "Евратом" каза какво ще се случи, ако Нигер спре доставките на уран

Както в много постколониални държави в Западна Африка, Франция поддържа силно влияние в Нигер, включително военно присъствие. Около 1500 френски войници са разположени там като част от текущите антитерористични операции срещу групи, активни в по-широкия регион на Сахел, включително тези, свързани с Ал-Кайда и групировката "Ислямска държава".

Значението на Нигер за влиянието на Франция в Африка се увеличи през последните години, след като френските военни бяха изгонени от съседните Буркина Фасо и Мали, както и от Централноафриканската република (ЦАР). Във всяка от тези страни нарастващите антифренски настроения бяха съчетани с нарастваща подкрепа за Русия и нейната водеща частна военна компания "Вагнер", чийто създател Евгений Пригожин приветства преврата в Нигер.

ОЩЕ: Нигер спря износа на уран за Франция

Руски знамена и антифренски лозунги вече изобилстват в Нигер сред поддръжниците на катаклизма и на сега управляващия Национален съвет за защита на родината. Уж неправителствени организации също се възползваха от недоволството - например група, известна като движението M62, заплаши да задържa европейски граждани, докато чуждестранните войски не бъдат изгонени от страната.

Майга обаче твърди, че влиянието на Москва не е движещият фактор зад бунта и нарастването на антизападните настроения. Вместо това той посочи местни и регионални фактори. "Всичко се връща към историята на колониализма и неоколониализма, но напоследък това, което засилва антифренските настроения, е схващането, че Франция не играе честнo в борбата си срещу тероризма", обясни той.

Докато Нигер постигна по-голям успех в борбата срещу бунтовниците в Сахел, отколкото Буркина Фасо и Мали, несигурността остава основен проблем в страната въпреки десетилетието на френска подкрепа. В съзнанието на хората в Нигер също тежи "нарастващото разочарование от демократичния елит", ръководещ страната, който "не е дал пример за правилно и ефективно управление, обръщайки се към нуждите на хората, изпълнявайки техните очакванияЮ, според Майга.

Дж. Питър Фам, сътрудник на Атлантическия съвет, който е бил специален пратеник на САЩ за Големите африкански езера от 2018 до 2020 г. и след това като специален пратеник за Сахел до 2021 г., също говори за тези основни проблеми. Той твърди, че през целия си мандат е подчертавал, че "кризата в региона в крайна сметка е криза на държавната легитимност, на обществения договор между гражданите и техните правителства – което, разбира се, предполага честни усилия от страна на последното, за да осигури сигурност в най-пълния ѝ смисъл, започвайки със сигурност срещу атаките от страна на джихадистки бунтовници, както и правителствени сили, но също така включвайки малко неща от първа необходимост за живот."

"Предизвикателството за правителствата е, че след десетилетия на неизпълнени обещания, търпението на гражданите е изчерпано и много, манипулирани от кампании за дезинформация, използващи основателни оплаквания от управлението, са готови да прегърнат миража на бързо решение", каза Фам пред Newsweek.

Подобно на Майга, той отбеляза нарастването на антифренските настроения, за което той също отчасти обвини увеличените съгласувани кампании за дезинформация, като същевременно отбеляза легитимните разделения между позициите на Вашингтон и неговите европейски съюзници, дори когато те се стремят да се обединят, за да се противопоставят на действията на Москва, на хиляди километри в Украйна.

ОЩЕ: Превратаджиите от Нигер търсят подкрепа от ЧВК "Вагнер" в съседно Мали

Докато ръководителите на отбраната на активните държави-членки на ECOWAS се събраха, за да обсъдят реакцията си на ситуацията в Нигер, включително потенциалното използване на сила, бившият началник на отбраната на Нигер и настоящ заместник-лидер на хунтата, генерал-майор Салифу Моди, който беше уволнен от президента Базум през март, пътува до Мали и Буркина Фасо, за да укрепи връзките между страните. Така че, макар Фам да се съмнява, че Буркина Фасо и Мали могат да са сериозно военно предизвикателство при потенциална намеса на ECOWAS срещу Нигер предвид продължаващите борби на двете нации с бунтовници, той каза, че "те се опитват да сигнализират за своя политически ангажимент, въпреки липсата им действителен капацитет".

ECOWAS наистина има история на подобни намеси, датираща от 1990 г., когато западноафриканската коалиция разположи войски, за да защити правителството на Либерия на фона на гражданска война. Но тази кампания, както и последвалите я, доведоха до смесени резултати, като Либерия се върна към гражданска война през 2003 г., което наложи втора намеса. Възцаряването на неотдавнашните военни режими в Буркина Фасо и Мали допълнително подкопаха рекорда на ECOWAS, както и завземането на властта през 2021 г. от въоръжените сили в Гвинея, която заедно с Алжир се присъедини към отхвърлянето на намесата в Нигер, показват сложната ситуация.

Овигве Ериери, политически анализатор в мозъчния тръст Development Reimagined, предупреди, че "намесата никога не е била толкова опасна", както е в случая с Нигер, тъй като това бележи първия път, когато две отделни нации, самите те суспендирани членове на ECOWAS, са обещали да посрещнат подобни действия със сила: "Това означава, че това вече не е интервенция. В момента, в който войски от Нигерия или Чад преминат в Нигер, ще имаме война в Западна Африка. Това не са бунтовнически групи, това са държави с постоянни армии, конвенционални армии, така че това ще бъде конвенционална война".

И той предупреди, че "Западна Африка, особено регионът на Сахел, не е в състояние да се справи с войната", не на последно място поради продължаващата заплаха от въоръжени групировки и липсата на капацитет на съседните държави да се справят с неизбежния масов поток на бежанци, който би се формирал от такъв продължителен конфликт.

На този фон френското издание RFI излезе с информация, че ЕКОВАС се кани да се намеси в Нигер с 25 000 войници (над половината войници ще осигури Нигерия), ако дипломатическите опити за преодоляване на преврата се провалят:

African countries are planning to send a contingent of 25,000 military personnel to Niger to restore the president's power, RFI reported. pic.twitter.com/eZ7FpHi1l3