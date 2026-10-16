Кения потвърди трети случай на ебола. Заразената е 65-годишна жена, която е близка роднина на първите двама диагностицирани с вируса в страната, съобщава Ройтерс. Жената е поставена под карантина още на 6 октомври. След като развила висока температура, болки в гърлото и общо неразположение, тя била изолирана и изследвана за вируса. Пробата ѝ се оказала положителна.

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От здравното министерство уточняват, че заболяването е установено в ранен етап и пациентката получава поддържащо лечение, което увеличава шансовете ѝ за възстановяване. Случаите в Кения са свързани с епидемията от ебола в Демократична република Конго. Според Ройтерс тя е втората най-мащабна в света, с над 9000 заразени и около 4000 починали.

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Първият случай в Кения беше установен миналата седмица. Заразеният мъж е боледувал в Конго около месец, след което е пътувал по суша до Уганда. На 3 октомври пристигнал със самолет в Найроби, където негов роднина го отвел в болница. Мъжът починал два дни по-късно, пише БТА.

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