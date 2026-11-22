Втори кораб, свъзан с Русия, е бил ударен от дронове край бреговете на Либия, близо до Бенгази. Според специализирания сайт Marine Traffic плавателният съд е пътувал по маршрут от пристанището Балтийск в Калининградска област. Преди осем дни е бил забелязан близо до Гибралтар, след което транспондерът му е бил изключен геолокацията му вече не е била регистрирана от системата AIS.
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‼️Another video shows a naval drone striking a vessel off Benghazi, Libya. Preliminary reports suggest the target may be the tanker LADYBUG I, which has a history of transporting Russian oil. The vessel's identity has not yet been confirmed. #Ukraine https://t.co/86PXVQAlwA— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2026
Корабът, атакуван тази вечер край бреговете на Либия, може да е руският контейнеровоз ASCALON, който е под санкции, твърдят анализатори, работещи с отворени данни. Украйна смята, че ASCALON е замесен в трафик на оръжие и вероятно е част от т. нар. "Сирийски експрес" (маршрут за доставки до Сирия от руски пристанища на Черно море през Босфора).
ASCALON е собственост на руската компания M Leasing LLC, която е свързана с превоза на военни товари и е обект на санкции от САЩ.
В неделя сутринта руската корвета Mercury беше атакувана във военноморската база в Бенгази, Либия. Подобно на SPARTA II, която беше атакувана предния ден в Балтийско море, тя е била използвана от руските власти за износ на оръжие - ОЩЕ: Във Финския залив: Украйна удари санкциониран от САЩ руски кораб, използван за превоз на оръжия
The moment a sea drone strikes a second Russian ship off Benghazi in Libya, this time a cargo vessel. https://t.co/m35bCHqJT3— WarTranslated (@wartranslated) November 22, 2026