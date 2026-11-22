Руската корвета "Меркурий" е била взривена в либийското пристанище Бенгази, съобщи Naval News, позовавайки се на източници и сателитни изображения. Съобщава се, че ракетният кораб вероятно е бил унищожен. Медията допълва, че пламъци са обхванали кораба, въпреки че в момента не е ясно дали е потънал на кея си или просто е изгорял. Руският военен кораб, предварително идентифициран като корвета "Меркурий" от проект 20380, е бил в пристанището от няколко дни, когато е станала експлозията.
More footage showing the Steregushchiy-class corvette Merkury exploding. According to the latest and our own information, the vessel indeed suffered major damage which is beyond repair. This corvette will never sail again. Russian sources are already attributing the loss to Ukrainian HUR operations. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2026
An explosion and fire reportedly hit a Russian Steregushchiy project corvette in Benghazi port in Libya overnight after "unknown" drones attacked. Ammo detonation caused a huge blast. The damaged ship may be the corvette Merkury, which reportedly escorted cargo ships. https://t.co/GbxVs9xJiq— WarTranslated (@wartranslated) November 22, 2026
Вероятно е превозвал оръжия
Корабът, номинално част от Черноморския флот, но в момента действащ от базите на Северния флот в Арктика поради войната в Черно море, е ескортирал конвой от кораби. Тези кораби, свързани с руското правителство, подобни на "Спарта II", ударен вчера в Балтийско море, се използват за превоз на оръжие. Няколко източника, на които се позовава Naval News, потвърждават инцидента. "Меркурий" е в пламъци, може да се види на множество сателитни снимки и други кадри - ОЩЕ: Последствията след тревогата и стрелбата в Калининград: Русия и НАТО реагираха (ВИДЕО)
NEW: A Russian Navy corvette, believed to be the Merkury, reportedly exploded and burned in Benghazi port in Libya overnight. Some accounts blame Ukrainian strike. 🔗 https://t.co/oftKQHkzTs https://t.co/NjJ9GMktKh— Clash Report (@clashreport) November 22, 2026
Украйна стои зад редица успешни атаки срещу руски кораби
Медията припомня, че "Меркурий" е сестринският кораб на "Бойкий", който на 3 юни 2026 г. беше сериозно повреден от украински въздушни дронове (БЛА) в сухия док "Велешински" в Кронщат, Санкт Петербург. Атаката доведе до мощна експлозия и огромен пожар, който сериозно повреди надстройката на кораба.
Корабът почти сигурно е унищожен. Не се съобщава как точно е възникнала експлозията, но се съобщава, че Украйна стои зад редица успешни атаки срещу руски кораби в Средиземно море. На 23 декември 2024 г. свързаният с руското правителство кораб "Ursa Major" (Урса Майор) беше потопен, вероятно от мини.
На 3 март 2026 г. танкерът за втечнен природен газ (LNG) Arctic Metagaz беше унищожен край либийското крайбрежие, вероятно от безпилотни надводни плавателни съдове. ОЩЕ: Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)