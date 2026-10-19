Осми случай на ебола в Кения

Кения потвърди пореден случай на ебола, с което общият брой на заразените в страната достигна осем, съобщи генералният директор по въпросите на здравеопазването Патрик Амот, цитиран от Ройтерс. „Днес бяха тествани 38 души, като един от тях даде положителен резултат за ебола. Става въпрос за 49-годишен мъж, който не е здравен работник. Той е развил висока температура, главоболие и мускулни болки“, заяви Амот в интервю за местна телевизия. Още: 8000 случая, половината - починали: Епидемията от ебола се разраства

Епидемията се разраства и в ДР Конго

Още: Кения потвърди трети случай на ебола

Служителят уточни, че новият заразен е лице, придружаващо пациент и занимаващо се с почистване на съдове и спално бельо. Вероятно той е бил в контакт с първия случай на ебола в Кения – мъж, пристигнал от ДР Конго в Найроби, който почина в болница в кенийската столица на 5 октомври.

Източник от Министерството на здравеопазването съобщи, че симптомите при последния случай са се проявили в събота, след което лицето е било изолирано под карантина. Направеният тест за вируса е показал положителен резултат в неделя.

Кения е в състояние на повишена готовност, тъй като мащабна епидемия от ебола, започнала в ДР Конго, се разпространява по целия регион, предаде БТА. Вчера в ДР Конго потвърдиха, че епидемията е обхванала и осма провинция – Северно Убанги, което засилва опасенията за по-широко разпространение в региона.

Още: Готвят нови три потенциални ваксини срещу ебола в Конго