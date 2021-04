Тръмп намери нов начин за комуникация с хората, след като бе блокиран от редица социални мрежи

Campaign Nucleus нарича себе си „единствената автоматизирана цифрова мрежа,“. Платформата разполага с команден център за кампании, включително начини за проследяване на потребители, свързване с източници на данни, за да се вземат „информирани решения", да се управлява цялото съдържание и събития и. „Спрете да си губите времето, използвайки големи технологични платформи, за да достигнете до аудитория“, се казва в уебсайта.Campaign Nucleus позволява на потребителите даи да изпращат поща чрез пощенската служба на САЩ. „Потребителите се свързват с избрани служители и кандидати в самостоятелна мрежа“, се казва в уебсайта, като се отбелязва, че потребителите могат да участват и да провеждат и чатове. Източник, запознат с Campaign Nucleus, поосочва, че раздела за социални медии е „70% до 80% завършен“, като планира да пусне изцяло инструментите до края на 2021 г. Източници, запознати с Campaign Nucleus, заявиха, че това е „незаменима платформа“ и служила на бившия президент, за да разпространи посланието си до журналисти и привърженици, тъй като през януари след бунта в Капитолия той бе окончателно блокиран от повечето платформи за социални медии.Само тази седмица Facebook и Instagram премахнаха интервю с Тръмп, заявявайки, чеще бъде изтрито от платформите за социални медии. В интервюто Тръмп сигнализира, че обмисля да се"Сложете го на Nucleus, не можете да го отмените", каза запознат източник. Известни източници казаха пред Fox News, че Тръмп и екипът му работят, за да създадат своя собствена платформа за социални медии, отделно от Campaign Nucleus., съобщи източник на Fox News, като увери, че тази функция ще стартира "скоро". Но технологията не е само за Тръмп, а по-скоро за републиканците и консерваторите в цялата страна. Понастоящем Campaign Nucleus е интегриран с данните на Републиканския национален комитет и платформата за набиране на средства WinRed.