Туарегите преброиха колко вагнеровци избиха при засада в Мали (ВИДЕО)

Общо 84 наемници на ЧВК Вагнер и 47 войници от армията на Мали са били убити за 3 дни боеве при град Тинзватен (Тинзауатен), до границата с Алжир – това твърди местната бунтовническа коалиция, съставена предимно от туареги. Официалната власт в Мали не коментира засега, предаде Bloomberg: Кървава смърт застигна десетки вагнеровци в Мали (ВИДЕО)

Отделно са пленени 7 вагнеровци и малийски войници, а над 30 са били ранени, твърдят бунтовниците.

