Турция наела за цял век пристанище в Либия за военна база? Триполи отрече

"Съобщенията в медиите за сключването на споразумение между властите на Либия и Турция, представлявана от нейния министър на отбраната, за отдаването под наем на пристанището Ал-Хумс в Източна Либия на тази страна не отговарят на истината", заяви официалният представител на правителството на националното единство на Либия Мохамед Хамуда.

Новината се появи в контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС, която цитира турската телевизия TGRT (вижте оригинала тук).

