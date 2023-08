В Африка се очертава голяма война: Две държави подкрепиха преврата в Нигер (ВИДЕО)

Правителствата на двете съседни на Нигер страни, които наскоро преживяха военни преврати, направиха тези коментари, след като западноафриканските лидери заплашиха да използват "сила" за възстановяването на Базум и наложиха финансови санкции на превратаджиите.

"Всяка военна интервенция срещу Нигер би била равносилна на обявяване на война на Буркина Фасо и Мали", предупредиха двете държави. Те заявиха, че "катастрофалните последици от военна интервенция в Нигер... биха могли да дестабилизират целия регион". Двете страни добавиха, че "отказват да прилагат" "незаконните, нелегитимни и нехуманни санкции срещу народа и властите на Нигер".

BREAKING: Mali and Burkina Faso says that they will go to war alongside the coup leaders in Niger in the event of a ECOWAS invasion pic.twitter.com/CtBIsyY0dF

In a joint press release, Burkina Faso and Mali express their solidarity with Niger and warn that any military intervention against the country will be tantamount to a declaration of war between Burkina Faso and Mali .



Almost immediately after the joint statement, Guinea joins… pic.twitter.com/DZrzUkwXTF