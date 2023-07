Външна военна намеса в Нигер, ако превратаджиите не сложат оръжие

ЕКОВАС се събра на извънредна среща в Абуджа - столицата на Нигерия, чийто президент Бола Тинубу бе избран по-рано този месец за следващ ротационен председател на регионалния блок. Тя призова за "незабавното освобождаване" на държавния глава Мохамед Базум и за "пълно възстановяване на конституционния ред в Република Нигер", предаде БТА.

Сред потенциалните наказателни мерки срещу извършителите на военния преврат в Нигер, ако не върнат властта на законно избрания президент, са финансови санкции, забрана за пътуване и налагане на зона, забранена за полети. Използването на военна сила е потенциален вариант за действие, се подчертава в комюникето, публикувано след края на срещата. Командващите въоръжените сили на държавите от ЕКОВАС ще се съберат скоро на извънредна среща.

Комюникето осъжда подкрепата за преврата от страна на някои чужди държави и наемнически групи - явна препратка към основателя на активната в региона руска частна военна компания "Вагнер". По-рано Евгений Пригожин приветства преврата и предложи услугите си на неговите извършители.

ОЩЕ: След преврата - в Нигер се веят руски знамена (ВИДЕО)

❗️ The economic community of West African countries has given an ultimatum to Niger: the military junta must return power to the legally elected president. Otherwise, all possible measures will be used, including military (intervention) against the junta that has seized power.… pic.twitter.com/yMmbHL4X1w