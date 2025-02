17 деца изгоряха при пожар в училище в Нигерия (СНИМКА)

Най-малко 17 деца са загинали при пожар в ислямско училище в Северна Нигерия. Новината за трагичния инцидент съобщава BBC. Няколко други ученици са били ранени и откарани за лечение по спешност в здравни центрове в град Кауран Намода, щата Замфара. Властите предполагат, че пожарът е избухнал в близка къща във вторник вечерта и е обхванал училището. През това време децата, за които се предполага, че са тийнейджъри, са спяли. Местните власти и екипи за спешна помощ са изпратени на място, но пожарът вече е довел до значителни жертви.

Очевидец на инцидента Яхая Махи каза пред BBC, че местоположението на училището затруднява онези, които се опитват да спрат огъня. „Дори пожарникарите да бяха дошли навреме, достигането до къщата щеше да е трудно поради тесния път, водещ до нея“, каза той. Бащата на една от жертвите каза пред BBC, че е съсипан, но вярата му в Бог го утешава в този момент.

Innalillahi wainna ilaihi rajiun



A tragic fire outbreak in Kauran-Namoda last night claimed the lives of 17 Almajiri students after burning for 3 hours.



We pray to God Almighty to forgive their shortcomings, grant them mercy, and bring quick recovery to those who were injured. pic.twitter.com/pqoeym9Q3s