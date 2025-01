Десетки хора загинаха след взрив на цистерна в Нигерия (ВИДЕО)

Цистерна се е взривила след катастрофа в Нигерия, убивайки 77 души, които са се втурнали да вземат гориво от местопроизшествието, съобщава BBC, позовавайки се на информация на властите. Резервоарът-цистерна се преобърнал и разлял съдържанието си в района на Суледжа в щата Северен централен Нигер. Инцидентът е станал в съботния ден. Танкерът е избухнал малко след като хората са започнали да събират гориво, убивайки десетки и оставяйки 25 други ранени, включително и спасители.

Ранените при експлозията в събота се лекуват в близките болници, съобщи агенцията за управление на извънредните ситуации.

